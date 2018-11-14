2018-11-14T03:34:17+03:00
Звезды

Певица Гречка впервые призналась, что ее задели слова Земфиры о внешности и творчестве

При этом девушка назвала всех, кто слушает Земфиру, «взрослыми тупыми людьми» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Певица Гречка, в миру – Анастасия ИвановаПевица Гречка, в миру – Анастасия ИвановаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певица Гречка, чье настоящее имя – Анастасия Иванова, впервые искренне высказалась о словах коллеги по сцене Земфиры, которая раскритиковала не только творчество, но и внешность юной исполнительницы, заявив, что у нее «ужасный голос» и неубедительные тексты, а сама Гречка «очень некрасивая».

Девушка призналась, что ее очень задело заявление Земфиры о некрасивом лице, ведь после этого все стали смотреть, действительно ли она настолько нехороша собой.

«Я в то время как раз находилась в состоянии, скажем так, кризиса и эмоциональных перепадов, и это, конечно, расстроило меня», - сказала 18-летняя певица в интервью изданию «Афиша. Daily».

«Если она говорит, что лицо некрасиво, — тысячи людей пытаются это в тебе выискать , причем иногда даже когда видят живьем», - добавила Анастасия.

А вот оценка ее творчества Гречку нисколько не обидела, потому что Земфира никогда не была её кумиром, — юная исполнительница равняется на западных артистов.

«То, сколько людей её слушает, показывает, что многие взрослые люди в России — тупые. В том плане, что не воспринимают новое и не понимают, что времена быстро меняются», - заявила она.

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