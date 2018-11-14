2018-11-14T03:54:04+03:00
В мире

Шеф Пентагона побывает на границе с Мексикой

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны США Джеймс МэттисМинистр обороны США Джеймс МэттисФото: REUTERS
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Министр обороны США Джеймс Мэттис объявил, что во вторник, 14 ноября, он побывает на американо-мексиканской границе, передает агентство Reuters.

По его данным, глава Пентагона отправится в Техас, где пообщается с военными, которые обеспечивают поддержку сотрудникам пограничной службы.

Как писал сайт kp.ru, ранее Джеймс Мэттис одобрил идею отправить к границе с Мексикой военнослужащих. Изначально речь шла о пяти тысячах солдат, однако Дональд Трамп позже заявил, что США увеличат свое военное присутствие там до 15 тысяч человек.

Между тем, по оценкам СМИ, размещение такого числа американских солдат на южной границе может обойтись бюджету Соединенных Штатов в сумму от 42 до 110 миллионов долларов.

Напомним, из Гондураса через всю Мексику в сторону Соединенных Штатов движутся колонны беженцев, причем их ряды постоянно пополняются сотнями новых желающих обрести новый дом и работу в Америке.

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