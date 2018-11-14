Вице-президент США пригрозил Китаю «холодной войной»

14 Нояб. 04:35 2018-11-14T04:53:29+03:00

По словам Пенса, чтобы избежать конфронтации с Вашингтоном, Пекин должен серьезно изменить свою политику

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Соединенные Штаты готовы к «холодной войне» с Китаем, если Пекин не изменит свою политику, заявил в интервью газете The Washington Post вице-президент США Майкл Пенс.

По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп стремится нормализовать отношения с КНР, но если власти Поднебесной не выполнят условий, необходимых для того, чтобы избежать конфронтации, то «что ж, так тому и быть».

Пенс также сказал, что будущая встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки» в аргентинском Буэнос-Айресе – последний шанс Китая не допустить холодной войны со Штатами.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не хотят «холодной войны» с Китаем, они заинтересованы в сотрудничестве, но добиваются, чтобы Пекин «действовал ответственно и честно».

Напомним, американо-китайское противостояние началось после того, как страны объявили о введении взаимных повышенных таможенных пошлин, однако потом всё зашло очень далеко. Штаты «наказали» Поднебесную санкциями за покупку российских Су-35 и С-400, полностью остановили поставки нефти в Китай, обвинили Пекин в попытках вмешательства в свои внутренние дела и выборы. В МИД КНР заявили, что это клевета на миролюбивую социалистическую страну.