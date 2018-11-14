2018-11-14T06:56:59+03:00
Политика

Украинская певица Приходько обвинила Порошенко в «лживой и подлой игре»

Так она прокомментировала свой уход из телестудии после неудобных вопросов о Юлии Тимошенко
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украинская певица Анастасия ПриходькоУкраинская певица Анастасия ПриходькоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Украинская певица Анастасия Приходько, объясняя свой уход из студии из студии «5 канала» после того, как ведущая стала задавать ей неудобные вопросы, обвинила президента Незалежной Петра Порошенко и его окружение «лживой и подлой игре в надежде остаться при власти».

На своей странице в Facebook исполнительница рассказала, что раньше уже принимала участие в съемках передачи «Рандеву с Яниной Соколовой», и была настроена на конструктивный диалог, хоть и отдавала себе отчет в том, что этот телеканал принадлежит Порошенко, а сама она находится в команде Юлии Тимошенко.

Приходько надеялась, что «эфир будет построен на взаимном уважении и уважении к ее политическим партнерам», поэтому не была готова к нападкам на лидера партии «Батькивщина» и, по признанию певицы, растерялась. Она пишет, что вопросы были рассчитаны таким образом, чтобы «унизить» Тимошенко и «манипулировать информацией».

«В моем понимании, бездоказательные обвинения Юлии Тимошенко во всех проблемах на Украине как минимум подло. Унизить, манипулировать информацией и откровенно говорить неправду – это, наверное, риторика президентского канала, построенная именно на этом», - отмечает певица, которая решила податься в политику.

Она поблагодарила всех оппонентов за «такой урок» и поделилась умозаключениями.

«Главный вывод, который я сделала после моего первого эфира с политическим подтекстом, заключается в том, что господин Порошенко и его команда, используя все свои информационные возможности, и дальше будут вести свою лживую и подлую игру в надежде остаться при власти», - подытожила Приходько.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, победительница российской «Фабрики звёзд» прервала интервью после того, как Янина Соколова поинтересовалась, где Тимошенко берет деньги на жизнь и свою политическую компанию, если, как утверждает Приходько, она не занимается бизнесом. Дело в том, что певица уверяла, что экс-премьеру «можно верить на слово» именно потому, что та не предприниматель, в отличие от действующего президента страны.

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