Редкий розовый бриллиант ушел с молотка за рекордные $50 миллионов
Редкий розовый бриллиант Pink Legacy весом в 19 карат на аукционе Christie's в Женеве во вторник, 13 ноября, ушел с молотка за рекордные 50,37 миллиона швейцарских франков (50 миллионов долларов США).
Этот драгоценный камень прямоугольной огранки специалисты оценивают как самый яркий розовый бриллиант, когда-либо выставлявшийся на аукционе Christie's. Устроители торгов сообщают, что Pink Legacy до продажи он находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, которая основала золотодобывающую корпорацию Anglo American и управляла алмазодобывающей компанией De Beers. Алмаз был найден на одном из месторождений в Южной Африке.
Уникальную драгоценность купил ювелирный дом Harry Winston. Новые владельцы уже перименовали камень, теперь он называется «Розовое наследие Уинстона», передает РИА Новости.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в мае 2016 года на аукционе Christie's в Женеве был продан другой редкий розовый бриллиант. Камень грушевидной формы весом 15,38 карата купил за 31,5 миллиона долларов частный коллекционер из Азии.
А ровно год назад ушел с молотка самый большой бриллиант, когда-либо выставленный на торги, – размером с костяшку домино. Драгоценный камень в 163,4 карата под названием «Искусство Гризоньо», вставленный в ожерелье из 18 бриллиантов поменьше и 66 изумрудов грушевидной формы, был куплен за 34 миллиона долларов.