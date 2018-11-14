Опрос: Россияне считают, что найти работу помогают знакомые и соцсети

14 Нояб. 07:00 2018-11-14T07:19:24+03:00

Место работы чаще всего меняют люди с низкими доходами и молодежь

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Как выяснилось, большинство россиян считают, что самый лучший и надежный способ найти хорошую работу – поспрашивать у знакомых. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир». Больше половины опрошенных – 65% – ответили, что при поиске работы они используют контакты среди родственников и друзей.

На втором месте оказались социальные сети, таким образом новое место трудоустройства искали 24% респондентов. Еще 18% участников опроса обратились в службы занятости.

При этом соцсети и кадровые агентства выбирают люди с высоким уровнем дохода (36% и 25% соответственно), а к услугам государственных центров занятости предпочли обратиться 19% представителей этой группы. Правда, за последние пять лет 60% из них работу не меняли, только 14% перешли в другое место.

«Чаще других работу меняют респонденты из группы с низкими доходами (менее 10 тысяч рублей на человека в семье). 18% из них хотя бы раз переходили с места на место только за последний год. В остальных доходных группах результаты оказались близки к среднему значению. Склонна к переменам и молодежь», - цитирует авторов исследования РИА Новости.

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