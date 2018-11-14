Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади

14 Нояб. 08:57 2018-11-14T08:57:21+03:00

Экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол считает, что украинские власти должны именно так отреагировать на выборы в Донбассе

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Экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича и бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол прокомментировал состоявшиеся в минувшее воскресенье, 11 ноября, выборы в Донецкой и Луганской народных республиках и рассказал, какими он видит ответные меры украинских властей. Так, он посоветовал Киеву провести блицкриг и завершить его на Красной площади в Москве.

«Занять эти территории мы не можем по одной причине - потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», - сказал Черновол в интервью местному телеканалу ZIK.

При этом политик признал, что в настоящее время Киев не готов к подобным действиям, именно поэтому, по его словам, украинские власти «вынуждены действовать при помощи дипломатии и политики санкций».

Отметим, это уже далеко не первое нелепое заявление украинских политиков. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, ранее в ноябре депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил России оккупацией. Причем тогда он заявил, что в 1612 году Москву якобы освобождали вовсе не от польских интервентов, а от «украинских казаков». В связи с этим депутат намекнул на то, что «нация воинов» якобы снова может предпринять действия по осаде российских городов.