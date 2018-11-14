2018-11-14T09:20:49+03:00
В мире

В США осудили супружескую пару украинцев за экспорт деталей в Россию

Наума Морговского суд приговорил к девяти годам тюрьмы, его жену – к полутора
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В США приговорили к тюремному заключению пожилую супружескую пару с УкраиныВ США приговорили к тюремному заключению пожилую супружескую пару с УкраиныФото: REUTERS
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В США пару пожилых супругов приговорили к тюремному заключению за незаконные поставки деталей для тепловизоров в Россию, сообщает американский Минюст. Уточняется, что осужденные проживают в Калифорнии, куда прибыли с Украины.

Как говорится в сообщении ведомства, Наум и Ирина Морговские признали, что как минимум с апреля 2012 года по 25 августа 2016 года они, «действуя в сговоре» и используя мошеннические схемы, поставляли в Москву «без необходимой на то лицензии» тепловизионные компоненты, в том числе электронно-оптические преобразователи и объективы.

Супруги заказывали детали через свою компанию Hitek International, уверяя поставщиков, что купленный у них товар не поступит в другую страну, а сами переправляли оборудование в Россию разными способами. Причем украинцы знали, что на вывоз таких компонентов нужно разрешение госдепа, но даже не пытались его получить, отмечается в документе.

В итоге 69-летний Наум Морговский приговорен к девяти годам тюрьмы и штрафу в миллион долларов, а его 67-летняя жена Ирина получила 1,5 года лишения свободы, передает ТАСС.

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