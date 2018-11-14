14 Нояб. 09:23 2018-11-14T09:23:34+03:00

Конгресс США может не успеть одобрить новые санкции против России до конца года Фото: REUTERS

В настоящее время законодатели заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями

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В среду, 14 ноября, стало известно, что конгресс США может не успеть одобрить новые антироссийские санкции до конца года. Речь идет, в частности, об ограничениях, которые Вашингтон намерен ввести в отношении Москвы за «вмешательство» в американские президентские выборы 2016 года.

О том, что у законодателей не хватает времени журналистам заявили сразу два американских сенатора - Джон Корнин и Боб Менендез. Дело в том, что в настоящее время конгресс дорабатывает последние недели в старом составе и занят вопросами государственных расходов, сельского хозяйства и назначениями.

«У нас осталось немного времени. Пришлось бы устраивать настоящую гонку и искать желающих остаться работать на Рождество», - сказал сенатор Корнин агентству Bloomberg.

Кроме того, стоит отметить, что новые антироссийские санкции несколько потеряли свою актуальность, так как не было выявлено никаких попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США, состоявшиеся 6 ноября.