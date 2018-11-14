2018-11-14T09:23:34+03:00
В мире

Конгресс США может не успеть одобрить новые санкции против России до конца года

В настоящее время законодатели заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Конгресс США может не успеть одобрить новые санкции против России до конца годаКонгресс США может не успеть одобрить новые санкции против России до конца годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 14 ноября, стало известно, что конгресс США может не успеть одобрить новые антироссийские санкции до конца года. Речь идет, в частности, об ограничениях, которые Вашингтон намерен ввести в отношении Москвы за «вмешательство» в американские президентские выборы 2016 года.

О том, что у законодателей не хватает времени журналистам заявили сразу два американских сенатора - Джон Корнин и Боб Менендез. Дело в том, что в настоящее время конгресс дорабатывает последние недели в старом составе и занят вопросами государственных расходов, сельского хозяйства и назначениями.

«У нас осталось немного времени. Пришлось бы устраивать настоящую гонку и искать желающих остаться работать на Рождество», - сказал сенатор Корнин агентству Bloomberg.

Кроме того, стоит отметить, что новые антироссийские санкции несколько потеряли свою актуальность, так как не было выявлено никаких попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США, состоявшиеся 6 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Франция проведет испытания гиперзвукового самолета к 2020 году
Страны ЕС поддержали проект соглашения о выходе Великобритании
Браудер обжалует решение о возбуждении уголовного дела
ОЗХО: в мире уничтожено 96% объявленных запасов химического оружия
В Германии неизвестный вооруженный удерживал женщину в заложниках на заправочной станции
Россиян предупредили о вспышке дифтерии в Латинской Америки
США предложили Украине вернуть контроль над Донбассом при помощи блокады
Украденную в Нидерландах картину Пикассо нашли в Румынии
Умер Джон Блузал, сыгравший в «Пятом элементе»
Роспотребнадзор рассказал, что нужно знать для правильного выбора шубы
В МИД назвали фантастикой сообщения о возвращении российских баз на Кубу
В Турции разбился учебный самолет
Главу предприятия "Росатома" задержали в Крыму за дачу взятки
Вторая часть «Фантастических тварей» бьет рекорды мирового проката
YouTube запускает сервис с бесплатными голливудскими фильмами
Федеральный канцлер Австрии заявил о необходимости присоединения к Евросоюзу балканских государств
Дмитрий Медведев провел деловую встречу с президентом Вьетнама
В Совфеде предложили лечить все редкие заболевания за счет федерального бюджета
Российские пограничники задержали украинских рыбаков за браконьерство
Прощание с Евгением Осиным состоится 20 ноября
Путин предложил использовать наработки по МКС в новых космических программах