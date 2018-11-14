Трамп раскритиковал Мэй во время полета в Париж

14 Нояб. 09:44 2018-11-14T09:44:44+03:00

Британский премьер позвонила американскому лидеру, чтобы поздравить его с результатами на промежуточных выборов

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В среду, 14 ноября, стало известно о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, который состоялся 9 ноября, во время полета американского лидера в Париж. По некоторым данным, в ходе беседы глава Соединенных Штатов критически высказался в адрес председателя британского правительства.

Так, Мэй позвонила Трампу на борт президентского самолета, чтобы поздравить его с результатами на промежуточных выборов, которые прошли в США 6 ноября, однако хозяин Белого дома обрушился на нее с критикой. В частности, американский лидер выразил недовольство из-за недостаточных, по его мнению, усилий Лондона по сдерживанию Ирана. Кроме того, как пишет газета Washington Post. он расспросил Мэй по поводу Brexit и пожаловался на «несправедливые» торговые договоры с европейскими странами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлой недели Трамп прилетал в Париж для участия в мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.