2018-11-14T09:44:44+03:00
В мире

Трамп раскритиковал Мэй во время полета в Париж

Британский премьер позвонила американскому лидеру, чтобы поздравить его с результатами на промежуточных выборов
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 14 ноября, стало известно о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, который состоялся 9 ноября, во время полета американского лидера в Париж. По некоторым данным, в ходе беседы глава Соединенных Штатов критически высказался в адрес председателя британского правительства.

Так, Мэй позвонила Трампу на борт президентского самолета, чтобы поздравить его с результатами на промежуточных выборов, которые прошли в США 6 ноября, однако хозяин Белого дома обрушился на нее с критикой. В частности, американский лидер выразил недовольство из-за недостаточных, по его мнению, усилий Лондона по сдерживанию Ирана. Кроме того, как пишет газета Washington Post. он расспросил Мэй по поводу Brexit и пожаловался на «несправедливые» торговые договоры с европейскими странами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлой недели Трамп прилетал в Париж для участия в мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Франция проведет испытания гиперзвукового самолета к 2020 году
Страны ЕС поддержали проект соглашения о выходе Великобритании
Браудер обжалует решение о возбуждении уголовного дела
ОЗХО: в мире уничтожено 96% объявленных запасов химического оружия
В Германии неизвестный вооруженный удерживал женщину в заложниках на заправочной станции
Россиян предупредили о вспышке дифтерии в Латинской Америки
США предложили Украине вернуть контроль над Донбассом при помощи блокады
Украденную в Нидерландах картину Пикассо нашли в Румынии
Умер Джон Блузал, сыгравший в «Пятом элементе»
Роспотребнадзор рассказал, что нужно знать для правильного выбора шубы
В МИД назвали фантастикой сообщения о возвращении российских баз на Кубу
В Турции разбился учебный самолет
Главу предприятия "Росатома" задержали в Крыму за дачу взятки
Вторая часть «Фантастических тварей» бьет рекорды мирового проката
YouTube запускает сервис с бесплатными голливудскими фильмами
Федеральный канцлер Австрии заявил о необходимости присоединения к Евросоюзу балканских государств
Дмитрий Медведев провел деловую встречу с президентом Вьетнама
В Совфеде предложили лечить все редкие заболевания за счет федерального бюджета
Российские пограничники задержали украинских рыбаков за браконьерство
Прощание с Евгением Осиным состоится 20 ноября
Путин предложил использовать наработки по МКС в новых космических программах