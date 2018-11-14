Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году

14 Нояб. 10:24 2018-11-14T10:24:05+03:00

Таким образом, в январе тарифы поднимут на 1,7%, а в июле - на 2,4%

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В среду, 14 ноября, стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Согласно подписанному председателем российского правительства документу, в январе тарифы поднимут на 1,7%, а в июле - на 2,4%.

При этом в кабмине уточнили, что вводимые меры связаны с повышением с 1 января следующего года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на 2% - с 18% до 20%. «В Основы формирования индексов внесены изменения, направленные на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень», - говорится на сайте правительства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, идея о двухэтапном повышении принадлежит Минэкономразвитию. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) была против. Но кабинет министров встал на сторону первого ведомства.