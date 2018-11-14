2018-11-14T10:45:22+03:00
Политика

Пентагон рассчитывает создать боевые лазеры в ближайшие несколько лет

Пути к созданию такого вооружения, по словам замминистра обороны США, уже видны
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Для создания подобных систем, по предварительным подсчетам, Пентагону потребуется увеличение финансирования в три-четыре раза.Для создания подобных систем, по предварительным подсчетам, Пентагону потребуется увеличение финансирования в три-четыре раза.Фото: REUTERS
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Вооруженные силы США в течении ближайших нескольких лет планируют создать высокоэффективное лазерное оружие – об этом заявил заместитель обороны США Майкл Гриффин, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«По моему мнению, нас отделяет не больше нескольких лет от создания имеющего военную пользу оружия направленной передачи энергии, особенно в мире лазеров. Это не за углом, но это и не совершенно вне пределов досягаемости, мы видим пути к этому», - передает слова Гриффина ТАСС.

Замминистра обороны также отметил, что важной задачей является разработка оружия для контроля космического пространства, в первую очередь «предназначенное для противоракетной обороны». Американская армия, по его словам, будет использовать и мощное микроволновое излучения для вывода из строя электронного оборудования техники противника. Концепция противоракетных войск США уже готова к реализации, однако информацию о ней Майкл Гриффин отказался обнародовать.

Вместе с тем, для создания подобных систем, по предварительным подсчетам, Пентагону потребуется увеличение финансирования в три-четыре раза.

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