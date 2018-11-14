Миллер ответил на угрозы США заблокировать «Северный поток - 2»

14 Нояб. 11:09 2018-11-14T11:09:44+03:00

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В среду, 14 ноября, глава «Газпрома» Алексей Миллер ответил на заявление американского посла при Евросоюзе Гордона Сондленда о том, что у США есть «много инструментов», чтобы затормозить строительство газопровода «Северный поток - 2». Так, председатель правления российской энергетической компании выразил уверенность в том, что проект будет реализован, невзирая на все подобные угрозы.

«Ну, вы же все сами видите - 200 километров уже построили. И остальное достроим», - приводит слова Миллера газета «Коммерсант».

Стоит отметить, что постоянный представитель США при ЕС, заявив о намерении Вашингтона затормозить строительство газопровода, заметил, что пока не готов раскрыть все «имеющиеся у Соединенных Штатов инструменты».

Кстати, напомним, США уже давно пытаются помешать реализации «Северного потока- 2», однако пока не преуспели в своих попытках.