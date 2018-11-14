2018-11-14T11:39:53+03:00
Спорт

Нурмагомедов представит читателям свою автобиографию, которую писал два года

Презентация книги состоится уже 26 ноября в Москве
Ася РОМАНЧУК
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Хабиб Нурмагомедов написал автобиографиюХабиб Нурмагомедов написал автобиографиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Хабиб Нурмагомедов, чье имя сегодня гремит на весь мир, написал свою автобиографию. Не сам, конечно, а вместе с писателем Зауром Курбановым. И 26 ноября уже представить эту книгу на бизнес-форуме в Москве.

Этим радостным известием спортсмен поделился со своими поклонниками на своей страничке в Instagram.

- Когда мы начинали писать эту книгу два года назад, мы не были уверены, что я стану к этому времени бойцом, выигравшим титул чемпиона в UFC и защитившим его в самом большом бою в истории ММА. Тогда многие говорили: зачем так рано книгу писать, для начала хоть стань чемпионом. В общем критиков хватало, и, признаюсь, это было рискованно, но на данный момент, эта книга имеет место БЫТЬ. Очень рад объявить о том, что моя автобиография “KhabibTime” готова и подписана в печать, - написал на своей страничке Нурмагомедов.

Презентация автобиографии чемпиона состоится 26 ноября в «Олимпийском», сообщает Пятый канал.

Ранее российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вошёл в тройку самых популярных личностей в российском сегменте Instagram. Спортсмен занял второе место по количеству подписчиков, потеснив рэпера Тимура Юнусова, более известного под псевдонимом Тимати.

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