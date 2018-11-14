2018-11-14T16:00:01+03:00
Политика

В России появится суперкомпьютер для создания систем вооружения

Ученые разрабатывают и сам ПК и программное обеспечение к нему
Ася РОМАНЧУК
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В России создадут суперкомпьютерВ России создадут суперкомпьютерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В военном ведомстве России решили полностью перейти на отечественные компьютерные системы. И уже поручили научно-производственному объединению (НПО) «Молния» разработать суперкомпьютер, на котором будут проектировать новейшее отечественное вооружение.

- На самом деле разработка в «инициативном порядке» ведется уже полтора года, - приоткрыла завесу тайны гендиректор НПО Ольга Соколова. - Разрабатываем как сам компьютер, так и программное обеспечение к нему.

Подробности пока не раскрывают, но по словам Соколовой уже на данный момент есть «серьезные результаты» в этой работе. И уже в ближайшие годы НПО может объявить о запуске такого суперкомпьютера, на котором можно будет производить весь цикл разработки и производства отечественного вооружения.

Кроме того, на днях в Министерстве обороны утвердили новые планы по развитию бронетехники. Отныне все БМП, БТР и бронеавтомобили будут выпускать с новым максимальным калибром - 57 миллиметров, сообщает газета "Известия" со ссылкой на РИА Новости.

Сайт kp.ru рассказывал, что ранее в планах ученых было создать суперкомпьютеры, которые смогут предсказывать будущее. Мощные машины будут собирать и обрабатывать информацию из большого количества источников - от твитов до правительственной статистики.

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