Ученые выявили новую опасность недосыпания

14 Нояб. 12:45 2018-11-14T12:45:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Американские ученые установили, что нехватка сна у детей приводит к развитию ожирения, нездоровым привычкам в питании и сидячему образу жизни. К таким выводам специалисты пришли, подведя итоги масштабного исследования.

В ходе эксперимента специалисты исследовали образ жизни и здоровье 177 тысяч детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет. Врачи изучили их привычки в питании, продолжительность сна и уровень физических нагрузок. При этом оказалось, что около 40% опрошенных детей уделяли сну меньше времени, чем рекомендовали медики, пишет сайт телеканала «Звезда».

В результате, специалистам удалось установить, что недосып провоцирует развитие и укоренение нездоровых привычек. Так, многие испытуемые отказывались от завтрака, часто употребляли фаст-фуд, сладости и отказывались от полезных продуктов.

Кроме того недосып приводил к снижению физической активности детей, что в свою очередь провоцировало появление лишнего веса, а затем и ожирения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».