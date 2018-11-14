2018-11-14T12:45:11+03:00
Наука

Ученые выявили новую опасность недосыпания

Нехватка отдыха особенно опасна для детей и подростков
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали об опасности недосыпаУченые рассказали об опасности недосыпаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские ученые установили, что нехватка сна у детей приводит к развитию ожирения, нездоровым привычкам в питании и сидячему образу жизни. К таким выводам специалисты пришли, подведя итоги масштабного исследования.

В ходе эксперимента специалисты исследовали образ жизни и здоровье 177 тысяч детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет. Врачи изучили их привычки в питании, продолжительность сна и уровень физических нагрузок. При этом оказалось, что около 40% опрошенных детей уделяли сну меньше времени, чем рекомендовали медики, пишет сайт телеканала «Звезда».

В результате, специалистам удалось установить, что недосып провоцирует развитие и укоренение нездоровых привычек. Так, многие испытуемые отказывались от завтрака, часто употребляли фаст-фуд, сладости и отказывались от полезных продуктов.

Кроме того недосып приводил к снижению физической активности детей, что в свою очередь провоцировало появление лишнего веса, а затем и ожирения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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