«Русские витязи» покажут в Бахрейне все способности новых Су-30СМ

14 Нояб. 12:52 2018-11-14T12:53:16+03:00

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Новые модернизированные российские истребители Су-30СМ уже снискали славу самых маневренных и многофункциональных. Это действительно уникальный самолет. За этими «сушками» с трепетом наблюдали во время показательных выступлений на авиашоу в Малайзии и ОАЭ. Теперь авиагруппа высшего пилотажа «Русские витязи» выступит на них на международном авиашоу в Бахрейне (BIAS-2018).

«Русские витязи» получили первые истребители Су-30СМ еще в ноябре 2016-го, но на авиашоу в Бахрейне в тот год они не попали. Все потому, что Иран на тот момент разорвал дипломатические отношения с Бахрейном и не дал разрешение на пролет через свое воздушное пространство.

Стоит отметить, что в этом году в авиашоу в Бахрейне (которое открылось сегодня, 14 ноября) участвуют 15 мировых аэрокосмических компаний. Помимо «Русских витязей» ожидается выступление итальянской группы ВВС «Фречче Триколори» и авиагруппы из ОАЭ «Аль Фурсан». Они продемонстрируют мастерство на самолетах MB-339.

Русские летчики выполнят не только квалификационные полеты, но четыре воздушных показа, сообщает газета "Известия".

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в Подмосковье упал истребитель Су-27. Самолет потерпел крушение неподалеку от деревни Мураново Пушкинского района. Пилот погиб.