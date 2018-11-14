2018-11-14T13:56:50+03:00
Политика

Кремль следит за ситуацией с ценами на нефтяном рынке

Но пока не спешит давать оценки
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке. По его словам, Кремль внимательно следит за ценами на черное золото, которые в последнее время активно снижаются.

«Мы внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация на энергетических рынках. Определенная волатильность присутствует, но рынок есть рынок», - приводит слова Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь главы нашего государства воздержался от комментариев по поводу призывов американского лидера Дональда Трампа к Саудовской Аравии и ОПЕК не ограничивать добычу нефти. «В остальном сейчас никаких комментариев быть не может», - добавил представитель Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 13 ноября, цена на нефть марки Brent упала ниже 65 долларов. В последний раз стоимость черного золота этого сорта опускалась до такого уровня в марте текущего года. Эксперты объясняют такое падение ростом объемов добычи в США и Саудовской Аравии.

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