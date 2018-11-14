Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Регион получит от создания научно-образовательного центра синергетический эффект»

14 Нояб. 14:02 2018-11-14T14:02:08+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая стратегическую сессию в Школе перспективных исследований Тюменского госуниверситета, посвященную концепции научно-образовательного центра, отметил, что регион должен получить от его создания синергетический эффект.

"Мы прекрасно понимаем, что многообразие нашего большого региона может нас натолкнуть на идеи, связанные с технологиями холодного мира Арктики, - заявил Александр Моор. - Второе – это наша классическая тема: добыча и переработка углеводородов. И, конечно, все, что связано с биоэкологическим и социогуманитарным направлениями. Это сквозная тема для всех нас, потому что в конечном счете мы живем и работаем для того, чтобы сделать жизнь людей лучше".

Главная задача научно-образовательного центра, по мнению ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова, научиться превращать идеи и знания в технологии.

Напомним, новый НОЦ может объединить 10 вузов, 7 крупных бизнес-корпораций и 9 научных организаций.