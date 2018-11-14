Песков: Путин готов поддержать соглашение Косово и Сербии

14 Нояб. 14:24 2018-11-14T14:24:43+03:00

Российский президент успел переговорить с главой самопровозглашенной республики по время поездки в Париж

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Президент России Владимир Путин подтвердил, что готов поддержать соглашение между Косово и Сербией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Владимир Путин успел переговорить с главой самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи во время недавней поездки в Париж.

«Естественно, Путин обратил внимание на необходимость в первую очередь нахождения консенсуса с Сербией. И он сказал, что та договоренность, которая будет обеспечена самими сторонами, будет поддержана нами», - пояснил Песков.

О встрече с президентом России в своем Twitter написал сам Хашим Тачи.

«В Париже я встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, сосредоточились на диалоге, направленном на нормализацию отношений между Косово и Сербией для всестороннего, обязательного соглашения. В этом вопросе позиция президента Путина была четкой: "Если вы достигните мирного соглашения, Россия его поддержит», - написал Тачи.

Напомним, что Косовский парламент провозгласил независимость своей территории в феврале 2008 года. В 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. На данный момент Республику Косово, по версии Белграда, признали 105 стран, а по версии Приштины, таких государств 117. В последние месяцы Белград и Приштина активно обсуждали компромиссное решение.