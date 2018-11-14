Жители Калгари высказались против организации в своем городе Олимпиаде-2026

14 Нояб. 14:36 2018-11-14T14:36:48+03:00

Жители Калгари высказались против участия своего города в Олимпиаде-2026 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Жители канадского города Калгари высказались против проведения в своем городе Олимпиады-2026.

Во вторник, 13 ноября, проходило голосование на неофициальном референдуме, который был посвящен будущей спортивной Олимпиаде. В голосовании приняло участие почти 768 тысяч горожан. Им предложили проголосовать «за» или «против» проведения спортивных мероприятий в их городе в 2026 году.

В итоге, больше половины (54% опрашиваемых) оказались против участия Калгари в Олимпиаде-2026. В Международном олимпийском комитете (МОК) уже отреагировали на неожиданный выбор жителей Калгари. Представитель комитета, Скотт Хатчинсон заявил, что результаты разочаровали членов МОК.

-Очень и очень жаль, что аргументы относительно социальных и спортивных выгод от проведения Олимпиады не возымели никакого действия,- восклицает Хатчинсон.

Решение о месте проведения Игр 2026 года примут на пленарном собрании МОК 24 июня 2019 года. После того, как за право проведения Олимпиады-2026 отказался Калгари, остались всего две актуальные заявки: итальянский Милан и шведский Стокгольм, сообщает сайт голосование Vote2018.calgary.