2018-11-14T14:47:30+03:00
Политика

Дмитрий Песков прокомментировал информацию о бойкоте Россией форума в Давосе

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что президент не обсуждает эту тему на сайте АСЕАН
Александр ДЖУМАЕВ
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу возможного бойкота Давосского форума со стороны России. Представитель президента заявил, что Владимир Путин в ходе проходящего в настоящий момент саммита АСЕАН не обсуждает эту инициативу.

«Нет, это не обсуждалось здесь. Мы сейчас находимся в Сингапуре. В Сингапуре Давос никак не обсуждается», – цитирует Пескова РИА Новости. Он также отметил, что на форуме сейчас «идут другие обсуждения».

Бойкотировать Давосский форум предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Эта инициатива связана с ограничениями, наложенными на российских олигархов Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга, а также на главу банка ВТБ Андрея Костина, которым было отказано в участии в форуме, который пройдет в последних числах января 2019 года.

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