В сети появилось видео жесткой посадки самолета в Пальма-де-Майорке

14 Нояб. 15:30 2018-11-14T15:32:11+03:00

Пилоты смогли в грозу посадить самолет на полосу Фото: кадр из видео

Кадры сильной турбулентности над испанским портом были сняты из кабины пилота

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В сети появилось видео жесткой посадки лайнера Boeing 737-800 в аэропорту Пальма-де-Майорки во время грозы. Кадры были сняты из кабины пилота.

В видеоролике видно, как воздушное судно приземляется в густой туман, испытывая сильную турбулентность. Ливень полностью мешает обзору, а порывы ветра раскачивают самолет.

Пилоты совершают жесткую посадку во время грозы над Пальма-де-Мальоркой.Сильная турбулентность не помешала успешной посадке Boeing 737-800

Несмотря на неблагоприятные погодные условия пилотам удается достаточно мягко посадить судно на полосу, благодаря профессионализму и системе автоматического управления.

Под роликом указано, что во время грозы скорость ветра составляла 17,7 метров в секунду.

В комментариях к видео пользователи выразили своё восхищение оперативной и слаженной работой пилотов.