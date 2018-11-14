В сети появилось видео жесткой посадки самолета в Пальма-де-Майорке
В сети появилось видео жесткой посадки лайнера Boeing 737-800 в аэропорту Пальма-де-Майорки во время грозы. Кадры были сняты из кабины пилота.
В видеоролике видно, как воздушное судно приземляется в густой туман, испытывая сильную турбулентность. Ливень полностью мешает обзору, а порывы ветра раскачивают самолет.
Пилоты совершают жесткую посадку во время грозы над Пальма-де-Мальоркой.Сильная турбулентность не помешала успешной посадке Boeing 737-800
Несмотря на неблагоприятные погодные условия пилотам удается достаточно мягко посадить судно на полосу, благодаря профессионализму и системе автоматического управления.
Под роликом указано, что во время грозы скорость ветра составляла 17,7 метров в секунду.
В комментариях к видео пользователи выразили своё восхищение оперативной и слаженной работой пилотов.