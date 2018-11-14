Орешкин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

14 Нояб. 15:50 2018-11-14T15:51:03+03:00

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, общаясь в среду, 14 ноября, с журналистами в кулуарах форума Россия-АСЕАН в Сингапуре, прокомментировал резкое падение цен на нефть, которое наблюдается на рынке в настоящее время.

Так, руководитель МЭР считает, что цены в краткосрочной перспективе могут еще снизиться, но в долгосрочной перспективе они будут находиться на более высоком уровне. «Конечно же, волатильность может сохраняться, цены на нефть могут упасть теоретически еще, ничто им не мешает. Но при этом главный сигнал - средне- и долгосрочные форварды чувствуют себя устойчиво и находятся выше, чем они были полгода назад», - приводит слова Орешкина ТАСС.

При этом министр экономического развития заметил, что в настоящее время стоимость черного золота находится на апрельском уровне, в то же время форвардные цены на нефть в апреле текущего года были ниже на пять-десять долларов. «То, что сейчас происходит, - это тот дефицит на рынке нефти, который был в начале года, ушел и формируется определенный профицит», - сказал Максим Орешкин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 13 ноября, цена на нефть марки Brent упала ниже 65 долларов. В последний раз стоимость черного золота этого сорта опускалась до такого уровня в середине марта текущего года.