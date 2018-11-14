Протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия тепла в домах
Жители Киева вышли на митинг с требованием включить отопление в квартирах. Протестующие собрались с плакатами на бульваре Леси Украинки.
Киевляне беспрерывно ходят по пешеходному переходу с требованием наказать ЖЭК и министерство регионального развития, которые оставили их без тепла. По данным ТАСС, перекрытие бульвара уже привело к многокилометровому затору.
Напомним, что без тепла на Украине находятся жители города Смела Черкасской области и Херсона. В этих городах из-за срыва отопительного сезона люди также были вынуждены митинговать. Инициативная группа вознамерилась обратить на себя внимание НАК «Нафтогаз Украины».
По их словам, потребители своевременно оплачивают коммунальные услуги, однако частное предприятие «Энергоинвест» в Смеле и ТЭЦ в Херсоне задолжали «Нафтогазу» больше 160 млн гривен.
Известно, что критическая ситуация с отоплением наблюдается также в Шеперовке, Кривом Роге, Сумах, Кропивницком. Накануне жители города Кривой Рог самовольно сорвали пломбы на дверях пяти котельных и дали в жилые дома отопление.
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