Протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия тепла в домах

14 Нояб. 16:00 2018-11-14T16:00:28+03:00

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Жители Киева вышли на митинг с требованием включить отопление в квартирах. Протестующие собрались с плакатами на бульваре Леси Украинки.

Киевляне беспрерывно ходят по пешеходному переходу с требованием наказать ЖЭК и министерство регионального развития, которые оставили их без тепла. По данным ТАСС, перекрытие бульвара уже привело к многокилометровому затору.

Напомним, что без тепла на Украине находятся жители города Смела Черкасской области и Херсона. В этих городах из-за срыва отопительного сезона люди также были вынуждены митинговать. Инициативная группа вознамерилась обратить на себя внимание НАК «Нафтогаз Украины».

По их словам, потребители своевременно оплачивают коммунальные услуги, однако частное предприятие «Энергоинвест» в Смеле и ТЭЦ в Херсоне задолжали «Нафтогазу» больше 160 млн гривен.

Известно, что критическая ситуация с отоплением наблюдается также в Шеперовке, Кривом Роге, Сумах, Кропивницком. Накануне жители города Кривой Рог самовольно сорвали пломбы на дверях пяти котельных и дали в жилые дома отопление.