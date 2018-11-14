Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна нацелена на диалог с Россией

14 Нояб. 16:19 2018-11-14T16:19:24+03:00

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Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о желании его страны вести диалог с Россией. Он также отметил, что Австрия не будет высылать российских дипломатов из-за скандала, разгоревшегося вокруг отставного полковника австрийской армии, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.

«У нас четкий взгляд на это дело, у нас четкий взгляд на Россию. Мы хотим быть в диалоге, но мы знаем, что случилось в Нидерландах, что случилось в Великобритании, мы объявили солидарность с нашими европейскими партнерами. Если шпионаж происходит у нас, не важно со стороны какой страны, то мы считаем это неприемлемым и будем с этим бороться», - цитирует ТАСС слова Курца, прозвучавшие на пресс-конференции в Вене.

При этом Курц отметил, что австрийская сторона «убеждена в том, что каналы диалога с Россией важны». «Мы убеждены, что долгосрочный мир на нашем континенте возможен только с Россией, а не в конфронтации с ней», - добавил он.

Курц также заявил, что его страна «всегда будет критиковать и защищаться от шпионажа» и «собственными силами улучшать безопасность». «Мы так же действовали бы, если бы это касалось не России, а какой-либо другой страны», - заключил канцлер.

Отставной полковник австрийских вооруженных сил был арестован в начале ноября этого года. Его обвиняют в передаче российской стороне сведений о военнослужащих австрийской армии и технике, состоящей на ее вооружении. По данным СМИ, информация о предполагаемом шпионе была получена австрийской разведкой от «дружественной спецслужбы»