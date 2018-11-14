2018-11-14T16:24:52+03:00
В мире

В ЕС обеспокоены, что европейское оружие массово попадает к боевикам ИГ*

Европарламент обвиняет Болгарию и Румынию в продаже оружия третьим странам
Сакина НУРИЕВА
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В ЕС обеспокоены, что европейское оружие в массовом количестве попадает к боевикам ИГ.В ЕС обеспокоены, что европейское оружие в массовом количестве попадает к боевикам ИГ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Европарламенте озабочены тем, что оружие производства ЕС массово попадает к боевикам террористической организации «Исламское государство». Об этом говорится в резолюции организации, которую приняли в Страсбурге в среду. Трансляцию заседаний пленарной сессии ведет интернет-портал ЕП.

Сообщается, что Европарламент крайне обеспокоен количеством оружия и боеприпасов, произведенных в ЕС, которые были обнаружены у боевиков ИГ в Сирии и Ираке. И также организация принимает к сведению отступление Болгарии и Румынии от общего положения стран Европы о предоставлении оружия третьим странам. В связи с этим Европарламент призвал страны содружества в дальнейшем «препятствовать подобному перенаправлению оружия, прежде всего в США и Саудовскую Аравию», а также предотвратить нелегальную торговлю и контрабанду.

В организации опасаются, «что оружие, экспортируемое в третьи страны, может вновь попасть в страны Европейского союза в результате именно контрабанды и нелегальной торговли».

Европарламент настаивает на том, чтобы лицензии на использование оружия выдавались только странам, подписавшим или ратифицировавшим Договор о торговле оружием.

Напомним, ранее в ЕС предложили распространить оружейное эмбарго на всю аравийскую коалицию.

ИГ* - «Исламское Государство», запрещенная в РФ террористическая организация.

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