2018-11-14T16:20:51+03:00
Общество

Бывший следователь по делу ЮКОСа погиб в ДТП

Денис Исаков получил смертельную травму, когда врезался на автомобиле в бордюр
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments8
Бывший следователь по делу ЮКОСа погиб в аварииБывший следователь по делу ЮКОСа погиб в аварииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бывший следователь Генпрокуратуры Денис Исаков, занимавшийся расследованием дела ЮКОСа, скончался в больнице после ДТП.

«На автомобиле BMW 4 ноября Исаков врезался в бордюр на Севастопольском проспекте. Он получил тяжелую травму и был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание», - рассказал ТАСС источник в полиции.

Напомним, что следователь работал в Генпрокуратуре и занимался расследованием дела в отношении основных акционеров и руководителей ОАО «НК» «ЮКОС», которых обвинили в хищении нефти, ее реализации, а также хищении акций и денежных средств компании.

Изчестно, что в 2013 году Исаков был приговорен к трем годам колонии условно за гибель людей в аварии.

Еще больше материалов по теме: «Ходорковский и дело ЮКОСа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пользователи Европы жалуются на сбой в работе Facebook Messenger
Украинская поэтесса заявила, что Россия «присвоила» советское кино
Минздрав посоветовал россиянам не налегать на колбасу
Рогозин рассказал про судьбу таксы, которую «топили» для опытов
Глава Роскосмоса планирует встречу с Илоном Маском
Под санкции США попал выходец из России
Владимир Путин призвал повысить боевые возможности армии и флота
ЕС готовит для России «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море
Путин обсудил с Минобороны планы США по выходу из ДРСМД
Арестован мужчина, который поджег консьержку в Москве
Постпред России рассматривает вариант выхода России из ОЗХО
Курс биткоина рухнул до годового минимума
Росавиация опровергла данные об опасном сближении самолетов над Москвой
Матвиенко предложила дать россиянам отпуск для диспансеризации
Дональд Трамп перепутал название города в Калифорнии
Москвичей предупредили о сильном ветре
Совет директоров Renault обсудит арест Карлоса Гона
США предложили украинским ВМС списанные фрегаты
Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Роем Джонсом
Российские космонавты высадятся на Луне после 2030 года
МИД России осудил введение властями США новых ограничений в отношении Кубы
В России появится совет по госполитике в сфере защиты семьи
Главы МИД ЕС рассмотрят расширение черного списка по Ирану
Примерно 57 тысяч человек приняли участие во всероссийской контрольной по точным наукам
В Польше восстановят кладбище советских воинов в Подкарпатье
На Тенерифе сильный шторм разбил балконы отелей
Все члены Евросоюза поддержали проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС