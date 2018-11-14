Бывший следователь по делу ЮКОСа погиб в ДТП
Бывший следователь Генпрокуратуры Денис Исаков, занимавшийся расследованием дела ЮКОСа, скончался в больнице после ДТП.
«На автомобиле BMW 4 ноября Исаков врезался в бордюр на Севастопольском проспекте. Он получил тяжелую травму и был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание», - рассказал ТАСС источник в полиции.
Напомним, что следователь работал в Генпрокуратуре и занимался расследованием дела в отношении основных акционеров и руководителей ОАО «НК» «ЮКОС», которых обвинили в хищении нефти, ее реализации, а также хищении акций и денежных средств компании.
Изчестно, что в 2013 году Исаков был приговорен к трем годам колонии условно за гибель людей в аварии.
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