2018-11-14T16:34:29+03:00
В мире

Тимошенко назвала отсутствие теплоснабжения в украинских домах террором

Политик заявила, что украинские месторождения газа были переданы в частные руки
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments27
Юлия Тимошенко считает отсутствие теплоснабжения в украинских домах террором.Юлия Тимошенко считает отсутствие теплоснабжения в украинских домах террором.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала отсутствие теплоснабжения в ряде городов страны «террором холодом». Политик считает, что ответственность за ситуацию лежит на президенте Петре Порошенко.

«То, что сегодня делают с жизнью людей — это террор холодом, это издевательство через нулевые пенсии и зарплаты», — заявила Тимошенко.

Политик выразила негодование из-за отсутствия теплоснабжения в школах, больницах и домах в ряде городов Украины. Она напомнила, что прошел уже месяц с начала отопительного сезона. Тем не менее, к настоящему моменту 22 теплоснабжающие системы не получают природный газ, жители этих населенных пунктов остались без отопления.

«Месторождения, которые когда-то принадлежали государству, переданы в частные руки во время (экс-президент Виктора) Януковича, а также окружению Порошенко за взятки. Они, имея наши природные месторождения газа, а с другой стороны, имея влияние на всю власть, устанавливают на газ заоблачные цены. Люди не способны платить такую цену. Людей лишили права на тепло», — заявила украинский политик.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что на Украине возникла тяжелая ситуация из-за отсутствия отопления.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кокорин в СИЗО простудился, у него в камере есть лекарства
Казахстан недоволен тем, что Россия ввела ограничения на транзит курятины из США
Пользователи Европы жалуются на сбой в работе Facebook Messenger
Украинская поэтесса заявила, что Россия «присвоила» советское кино
Минздрав посоветовал россиянам не налегать на колбасу
Рогозин рассказал про судьбу таксы, которую «топили» для опытов
Глава Роскосмоса планирует встречу с Илоном Маском
Под санкции США попал выходец из России
Владимир Путин призвал повысить боевые возможности армии и флота
ЕС готовит для России «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море
Путин обсудил с Минобороны планы США по выходу из ДРСМД
Арестован мужчина, который поджег консьержку в Москве
Постпред России рассматривает вариант выхода России из ОЗХО
Курс биткоина рухнул до годового минимума
Росавиация опровергла данные об опасном сближении самолетов над Москвой
Матвиенко предложила дать россиянам отпуск для диспансеризации
Дональд Трамп перепутал название города в Калифорнии
Москвичей предупредили о сильном ветре
Совет директоров Renault обсудит арест Карлоса Гона
США предложили украинским ВМС списанные фрегаты
Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Роем Джонсом
Российские космонавты высадятся на Луне после 2030 года
МИД России осудил введение властями США новых ограничений в отношении Кубы
В России появится совет по госполитике в сфере защиты семьи
Главы МИД ЕС рассмотрят расширение черного списка по Ирану
Примерно 57 тысяч человек приняли участие во всероссийской контрольной по точным наукам
В Польше восстановят кладбище советских воинов в Подкарпатье
На Тенерифе сильный шторм разбил балконы отелей
Все члены Евросоюза поддержали проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС