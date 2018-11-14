Тимошенко назвала отсутствие теплоснабжения в украинских домах террором

14 Нояб. 16:33 2018-11-14T16:34:29+03:00

Политик заявила, что украинские месторождения газа были переданы в частные руки

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Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала отсутствие теплоснабжения в ряде городов страны «террором холодом». Политик считает, что ответственность за ситуацию лежит на президенте Петре Порошенко.

«То, что сегодня делают с жизнью людей — это террор холодом, это издевательство через нулевые пенсии и зарплаты», — заявила Тимошенко.

Политик выразила негодование из-за отсутствия теплоснабжения в школах, больницах и домах в ряде городов Украины. Она напомнила, что прошел уже месяц с начала отопительного сезона. Тем не менее, к настоящему моменту 22 теплоснабжающие системы не получают природный газ, жители этих населенных пунктов остались без отопления.

«Месторождения, которые когда-то принадлежали государству, переданы в частные руки во время (экс-президент Виктора) Януковича, а также окружению Порошенко за взятки. Они, имея наши природные месторождения газа, а с другой стороны, имея влияние на всю власть, устанавливают на газ заоблачные цены. Люди не способны платить такую цену. Людей лишили права на тепло», — заявила украинский политик.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что на Украине возникла тяжелая ситуация из-за отсутствия отопления.