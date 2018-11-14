МИД России приветствует прекращение огня между Израилем и сектором Газа

14 Нояб. 16:41 2018-11-14T16:41:18+03:00

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Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию вокруг вооруженного столкновения между Израилем и сектором Газа. Официальное заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В Москве с удовлетворением воспринимают поступающую информацию о прекращении огня между Израилем и Газой. Надеемся, что тем самым будет остановлена самая масштабная с 2014 г. вооруженная конфронтация между израильтянами и палестинцами», - пишет МИД РФ.

По мнению министерства, действия двух сторон, которые привели к жертвам среди мирного населения, заслуживают «решительного осуждения».

«Поддерживаем посреднические усилия Египта и ООН по восстановлению режима прекращения огня. Рассчитываем, что он будет носить устойчивый и долгосрочный характер, даст возможность международному сообществу активизировать работу по выправлению удручающей гуманитарной ситуации в секторе Газа и достижению справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой базе», - заявил МИД России.

Напомним, несколько дней назад вооруженный конфликт возник между армией Израиля и группировкой ХАМАС в секторе Газа. С палестинской стороны в результате разбирательств погибли 8 человек и 35 получили ранения, с израильской — 1 убитый и 56 раненых.