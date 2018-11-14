Запуск автомагистрали М-11 перенесли на сентябрь 2019 года

14 Нояб. 17:00 2018-11-14T17:00:21+03:00

Глава «Автодора» отметил, что задержка ввода в эксплуатацию никак не повлияет на цену проезда по автодороге

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Председатель государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах сообщил о переносе начала движения по всей протяженности автомагистрали М-11, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Заявление было сделано в ходе конференции ITSONROAD, проходившей в Сколково.

Кельбах отметил, что археологи дали разрешение дорожникам продолжать строительство дороги «буквально третьего дня». «Мы попали уже в зимний сезон. Поэтому весной мы не сдадим, прорабатываем сейчас подписание допсоглашения (с концессионером - ИФ) с вводом в эксплуатацию в сентябре 2019 года», – приводит «Интерфакс» слова Кельбаха.

Чиновник также отметил, что изменение сроков ввода в эксплуатацию не повлияет на тарифы. «Тарификация закреплена базовым соглашением. Мы позже начинаем взимать плату, позже, соответственно, и начнем выплачивать инвестплатеж. Сдвигаемся просто по срокам», – добавил он.

Сайт kp.ru ранее сообщал об археологических находках, обнаруженных в районе строительства 7-го и 8-го участков магистрали. Артефакты были найдены на территории Новгородской области, а также в Тосненском районе Ленинградской области. Таким образом, магистраль будет проложена в обход участков, на которых были найдены артефакты.

Стоит отметить, что ранее предполагалось, что трасса будет полностью введена в эксплуатацию уже в 2018 году.