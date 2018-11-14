2018-11-14T17:10:50+03:00
Политика

Премьер Украины обвинил мэров в срыве отопительного сезона

Владимир Гройсман пригрозил увольнением местным органам власти
Алена Басавина
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Владимир Гройсман пригрозил увольнением мэрам за срыв отопительного сезонаВладимир Гройсман пригрозил увольнением мэрам за срыв отопительного сезонаФото: REUTERS
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказал недовольство в адрес мэров по поводу срыва отопительного сезона в стране. Свою позицию он высказал на заседании правительства.

«Они неспособны на местах выполнить элементарную функцию. Неужели с апреля тяжело подготовить теплосистему? Мне надоела безответственность», - заявил чиновник. Он пригрозил, что мэров будет ждать отставка за срыв отопительного сезона.

По словам Владимира Гройсмана, бюджетных средств для подачи тепла в домах в этом году было достаточно. Он остался недоволен тем фактом, ему приходится «заниматься вопросами по разблокировке отопления в Павлограде, Херсоне и Кривом Роге».

На заседании было решено, что с долгами за отопление в проблемных регионах разберутся правоохранительные органы. Виновных пообещали найти и наказать.

Напомним, что днем 14 ноября киевляне перекрыли центр города с требованием дать отопление в квартирах. Также без тепла остались жители Шеперовки, Сумах, Херсоне и Кривом Роге. Причиной срыва отопительного сезона стали задолженности местных энергетических компаний перед НАК «Нафтогаз Украины».

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