2018-11-14T17:18:16+03:00
Спорт

Тутберидзе рассказала, как Загитова переживала свое взросление

Тренер знаменитой фигуристки поделилась, что ее подопечная даже думала оставить спорт
Ася РОМАНЧУК
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Алина Загитова заслужила свои победыАлина Загитова заслужила свои победыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Алина Загитова является кумиром для миллионов россиян. На фанатской странице фигуристки появилось новое фото, где она запечатлена со своим тренером Этери Тутберидзе.

Поклонники оставили сотни комментариев с пожеланием новых побед, а тренер поделилась с фанатами подробностями тренировочного процесса.

Тутберидзе рассказала, что после Олимпиады Алина переживала сложный период. Ее тело начало меняться, фигуристка взрослела. Это сказывалось на настроении. Алина близко к сердцу воспринимала все неудачи и сложности.

В какой-то момент Загитова даже захотела уйти из спорта. Перед каждым прыжком на тренировку уходило по 40 минут, мышечная память была нарушена.

- У нее была потеря координации, и это все еще присутствует сейчас. Я не хочу сказать, что мы все это преодолели, но мы находимся в процессе прохождения, – поделилась Этери.

teamzagitovateamzagitova
Алина Загитова и Этери Тутберидзе
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В такие моменты Алина говорит, что будто не двигается: бежит, а все на одном месте, пишет сайт «Дни.ру».

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