Тутберидзе рассказала, как Загитова переживала свое взросление
Алина Загитова является кумиром для миллионов россиян. На фанатской странице фигуристки появилось новое фото, где она запечатлена со своим тренером Этери Тутберидзе.
Поклонники оставили сотни комментариев с пожеланием новых побед, а тренер поделилась с фанатами подробностями тренировочного процесса.
Тутберидзе рассказала, что после Олимпиады Алина переживала сложный период. Ее тело начало меняться, фигуристка взрослела. Это сказывалось на настроении. Алина близко к сердцу воспринимала все неудачи и сложности.
В какой-то момент Загитова даже захотела уйти из спорта. Перед каждым прыжком на тренировку уходило по 40 минут, мышечная память была нарушена.
- У нее была потеря координации, и это все еще присутствует сейчас. Я не хочу сказать, что мы все это преодолели, но мы находимся в процессе прохождения, – поделилась Этери.
В такие моменты Алина говорит, что будто не двигается: бежит, а все на одном месте, пишет сайт «Дни.ру».