2018-11-14T17:25:42+03:00
Наука

Китайские археологи нашли новую терракотовую армию

Она представляет из себя уменьшенную копию восьмитысячной армии Цинь Шихуанди
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Все они сделаны с ювелирной точностью и во всей свите не получится найти одинаковых лицВсе они сделаны с ювелирной точностью и во всей свите не получится найти одинаковых лицФото: Анатолий ЖДАНОВ
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При расскопках древней гробницы в Китае археологи обнаружили вторую терракотовую армию возрастом около 2100 лет, масштабы находки меньше ее «предшественников» - фигуры 300 пехотинцев ростом не более 140 сантиметров.

Помимо «каменных солдат» древние скульпторы увековечили образы колесниц, лошадей и даже несколько сторожевых башен, а в одном из углов даже терракотовую модель павильона с фигурками музыкантов в нем. Как сообщают в опубликованной LiveScience статье археологи, вторая терракотовая армия была воздвигнута в честь принца Лю Хуна, сына одного из императоров влиятельной в то время династии Хань, умершего в 110 году до нашей эры.

Первая терракотовая армия является одной из крупнейших археологических находок в истории, ее обнаружили при бурении артезианской скважины в 1974 году. На пятиметровой глубине один из рабочих заметил фигуру древнего китайского война в полный рост, в результате последующих раскопок таких войнов, стоявших строгими рядами, нашли более восьми тысяч. Интересно, что среди них нет ни одной повторяющейся – все они сделаны с ювелирной точностью и во всей свите не получится найти одинаковых лиц.

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