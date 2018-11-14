В Таиланде полностью запретят детские бои после смерти 13-летнего подростка

14 Нояб. 17:28 2018-11-14T17:28:22+03:00

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Правительство Таиланда рассматривает закон о запрете детских боев. Предлагается полностью запретить боксерам младше 12 лет участвовать в поединках. Всех спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет будут регистрировать. Также по новым правилам обязательным будет наличие официального разрешения от родителей и специальная защитная экипировка.

Причиной подобных мер стала неожиданная смерть 13-летнего тайского бойца Анучи Тасако в прошлую субботу. Он скончался от кровоизлияния в мозг спустя двое суток после очередного поединка в Бангкоке. Этот инцидент вызвал массу негодования и осуждения в сторону организаторов, которые проводят детские бои. Более того, этот вид спорта считается привлекательным для иностранных туристов, и для большей зрелищности бойцам запрещается находиться в защитном шлеме во время поединка.

К слову, Анучи начал принимать участие в боях с восьми лет. На его счету было 170 поединков по тайскому боксу. Для ребенка участие в соревнованиях было возможностью заработать деньги для своей семьи, сообщает BBC News.