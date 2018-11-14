В Париже призвали Трампа «соблюдать приличия» после его высказываний о Франции

14 Нояб. 17:34 2018-11-14T17:34:12+03:00

Макрон отметил, что «дипломатия осуществляется не с помощью сообщений в Twitter, а в ходе двусторонних переговоров»

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Официальный представитель Елисейского дворца Бенжамен Гриво призвал президента США Дональда Трампа соблюдать приличия в связи с опубликованными ранее высказываниями американского лидера о Франции.

Политик также прокомментировал слова советника Елисейского дворца, который сказал, что «раз высказывания Трампа в Twitter были сделаны по-английски, значит они и предназначались не для французов».

«Это вполне разумное замечание. Поэтому я отвечу по-английски [на высказывания Трампа]: следует соблюдать common decency (приличия, пристойное поведение - с англ)». - ответил Гриво журналистам по итогам заседания совета министров.

Политик добавил, что президент Франции Эмманюэль Макрон также прокомментировал ситуацию. Французский лидер отметил, что «дипломатия осуществляется не с помощью сообщений в Twitter, а в ходе двусторонних переговоров».

Представитель Елисейского дворца также напомнил, что «свои первые международные переговоры в качестве президента США Трамп провел в Париже». Кроме того, он подчеркнул, что США являются историческим союзником Франции, в связи с этим с союзником «можно поддерживать откровенные и искренние отношения».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем аккаунте Twitter предложения президента Франции Эммануэля Микрона о создании общеевропейской армии. Он сказал, что «Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которую США значительно субсидируют».