2018-11-14T17:48:18+03:00
Политика

Песков прокомментировал штраф The New Times

В Кремле позитивно отнеслись к тому, что журнал смог собрать 22 миллиона рублей
Алена Басавина
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Дмитрий Песков считает, что The New Times можно поздравить со сбором средствДмитрий Песков считает, что The New Times можно поздравить со сбором средствФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил тот факт, что журнал The New Times смог собрать 22 миллиона рублей на оплату штрафа. Однако он призвал абстрагироваться от эмоций, потому что издание нарушило законодательство.

«Она (сумма штрафа) не звучит абсурдно. Она огромная, действительно. Но она же рассчитана строго на соответствие с действующим законодательством, когда допущено определенное нарушение закона со стороны издания. Здесь, наверное, нужно все-таки абстрагироваться от эмоций и руководствоваться собственно фактами», - сказал Песков в интервью телеканалу «Дождь».

Он предположил, что Роскомнадзор действовал по определенной методике начисления штрафа. Также Песков заявил, что положительно оценивает действия The New Times по сбору средств.

«То, что издание нашло деньги с помощью людей — это можно издание поздравить. Значит, издание действительно имеет своих читателей, имеет преданную аудиторию, которая готова проголосовать своим рублем за то, чтобы издание выходило дальше. Это позитивно», - добавил пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что закрытие журнала вызовет у него сожаление.

Напомним, что в октябре суд назначил издателю журнала штраф в 22 миллиона рублей. Согласно постановлению, последний получил 22,25 миллиона рублей от НКО-иноагента «Фонд поддержки свободы прессы» и не уведомил Роскомнадзор о поступлении средств.

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