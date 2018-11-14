2018-11-14T18:18:56+03:00
Политика

Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Соединенного Королевства

Речь идет о заявлении Киева о выпуске евробондов на $3 миллиарда якобы "под давлением Москвы"
Александр ДЖУМАЕВ
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В сентябре Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу, поданную Киевом в отношении вердикта Высокого суда Лондона, который обязал Украину погасить долг и выплатить проценты по займу, приобретенному Россией.В сентябре Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу, поданную Киевом в отношении вердикта Высокого суда Лондона, который обязал Украину погасить долг и выплатить проценты по займу, приобретенному Россией.Фото: REUTERS
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Компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России как владельца украинских еврооблигаций, подаст в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии.

Ранее было выпущено постановление о признании аргумента о выпуске бондов «под давлением» России правомерным. Апелляция будет рассмотрена в Верховном суде Великобритании не ранее лета 2019 года.

Как сообщает ТАСС, в сентябре Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу, поданную Киевом в отношении вердикта Высокого суда Лондона, который обязал Украину погасить долг и выплатить проценты по российскому займу.

Английский апелляционный суд постановил признать правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех аргументов, которые представители Киева приводили с целью доказательства своей правоты. Тем не менее, аргумент о давлении, оказанном Москвой на украинские власти при выпуске евробондов, не был признан недействительным, поскольку для его отклонения необходим отдельный судебный процесс.

Министерство финансов России не согласно с этим решением суда. По мнению Минфина, все аргументы Киева должны быть отклонены без судебного процесса.

Постановление о выпуске евробондов было выпущено украинским правительством в 2013 году. Целью этого шага было получение внешнего займа. Облигации, сроком погашения которых был декабрь 2015 года, были выкуплены Россией. Деньги, однако, не были возвращены Украиной, поскольку Киев ввел мораторий на возврат долгов. В 2016 году Россия подала иск в Высокий суд Лондона, который был удовлетворен в конце марта 2017 года. Киев не согласился с этим решением и обжаловал его в Апелляционном суде Англии, который вынес вышеописанный вердикт в сентябре этого года.

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