Владимир Жириновский поддержал идею о захоронении Ленина
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал инициативу о перезахоронении вождя революции Владимира Ленина.
«Тело Ленина на Красной площади – это, прежде всего, издевательство над ним самим. Его мать умоляла похоронить его. Троцкий, его ближайший соратник, был категорически против выставления тела Ленина напоказ… Пора проявить гуманность, предать земле тело Ильича», - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, перезахоронить Ленина необходимо возле могилы его отца в Ульяновске или матери в Санкт-Петербурге.
Напомним, что ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил в правительство предложение о перезахоронении тела Владимира Ленина.
При этом он допустил возможность замены вождя в Мавзолее на точную копию. В КПРФ данную идею уже назвали «бредовой» и «провакационной».