2018-11-14T19:51:44+03:00
Политика

Владимир Жириновский поддержал идею о захоронении Ленина

Политик считает, что пришло время проявить гуманность и придать земле тело Ильича
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments70
Жириновский предложил похоронить Ленина рядом с родителямиЖириновский предложил похоронить Ленина рядом с родителямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал инициативу о перезахоронении вождя революции Владимира Ленина.

«Тело Ленина на Красной площади – это, прежде всего, издевательство над ним самим. Его мать умоляла похоронить его. Троцкий, его ближайший соратник, был категорически против выставления тела Ленина напоказ… Пора проявить гуманность, предать земле тело Ильича», - написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, перезахоронить Ленина необходимо возле могилы его отца в Ульяновске или матери в Санкт-Петербурге.

Напомним, что ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил в правительство предложение о перезахоронении тела Владимира Ленина.

При этом он допустил возможность замены вождя в Мавзолее на точную копию. В КПРФ данную идею уже назвали «бредовой» и «провакационной».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24