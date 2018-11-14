2018-11-14T20:48:45+03:00
Умные вещи

Nokia презентовала новый кнопочный телефон за 1590 рублей

Мобильное устройство сможет работать без подзарядки 21 день
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments42
Nokia анонсировала новый кнопочный телефон Фото: сайт HMD GlobalNokia анонсировала новый кнопочный телефон Фото: сайт HMD Global
Изменить размер текста:

Компания HMD Global анонсировала выход нового телефон с кнопками под названием Nokia-106. Информация появилась на официальном сайте финского производителя.

Согласно сообщению, телефон будет оснащен мощной батареей, которая позволит непрерывно вести разговор от восхода до заката.

Девайс разработан так, чтобы работать от полного заряда батареи 21 день. Для подзарядки можно будет использовать зарядное устройство micro-USB.

Корпус Nokia 106 создадут из жесткого поликарбоната. Его цвет позволит сделать царапины менее заметными.

Предполагается, что на телефоне будет удобно набирать текст на клавиатуре из-за большого расстояния между кнопками.

Пользователи смогут не только играть в Snake Xenzia, но и хранить до 2000 контактов и 500 SMS-сообщений.

Стоимость устройства в России составит около 1590 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брюсселе неизвестный с ножом напал на полицейского
СК возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов территории Донбасса
В Каталонии поезд сошел с рельсов, погиб один человек погиб
Турецкие спасатели нашли обломки разбившегося самолета и тела двух пилотов
РЖД представят концепт первого российского высокоскоростного поезда
Митрополит УПЦ назвал Порошенко "гонителем церкви"
В азербайджанском городе Гянджа произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы
Заключенный устроил стрельбу в одной из больниц Канады
В Совфеде отреагировали на угрозы ЕС по ситуации в Азовском море
В Воронеже началось производство первого Ил-96-400М
Оформлять ДТП можно будет в специальном приложении
В Киеве подсчитали убытки Украины от «Турецкого потока»
Иванку Трамп вновь уличили в ведении служебной переписки через личную почту
Глава МИД Ирана назвал Россию прекрасным партнером
Трамп показал, как действительно выглядит граница с Мексикой
Саудовский принц может лишиться престола из-за убийства Хашкаджи
Погода в Москве на 20 ноября 2018 года: небольшой снег и гололедица
В результате стрельбы возле больницы в Чикаго погибли три человека