Nokia презентовала новый кнопочный телефон за 1590 рублей

14 Нояб. 20:48 2018-11-14T20:48:45+03:00

Мобильное устройство сможет работать без подзарядки 21 день

Изменить размер текста: A A

Компания HMD Global анонсировала выход нового телефон с кнопками под названием Nokia-106. Информация появилась на официальном сайте финского производителя.

Согласно сообщению, телефон будет оснащен мощной батареей, которая позволит непрерывно вести разговор от восхода до заката.

Девайс разработан так, чтобы работать от полного заряда батареи 21 день. Для подзарядки можно будет использовать зарядное устройство micro-USB.

Корпус Nokia 106 создадут из жесткого поликарбоната. Его цвет позволит сделать царапины менее заметными.

Предполагается, что на телефоне будет удобно набирать текст на клавиатуре из-за большого расстояния между кнопками.

Пользователи смогут не только играть в Snake Xenzia, но и хранить до 2000 контактов и 500 SMS-сообщений.

Стоимость устройства в России составит около 1590 рублей.