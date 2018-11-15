2018-11-15T01:45:17+03:00
Политика

Макрон: Франция – союзник США, а не вассал

Французский лидер отметил, что его страна была слишком зависима от Штатов, это нехорошо
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты США и Франции на встрече в ПарижеПрезиденты США и Франции на встрече в ПарижеФото: REUTERS
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна не должна зависеть от Соединенных Штатов, а тем более – в вопросах обороны и безопасности.

«США – наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», - сказал он в интервью телеканалу TF1.

Комментировать высказывания американского коллеги Дональда Трампа в Twitter с критикой в его адрес лидер Пятой республики отказался, отметив, что «не собирается отвечать на твиты» и не этого от него «ждет французский народ».

Макрон продолжил говорить о том, что США и Франция всегда были союзниками «в великие моменты», напомнив о совместной борьбе с терроризмом в Сирии и Африке. Однако при этом подчеркнул, что его страна должна быть независимой, в том числе и от Америки.

«Могу ли я сказать французам, что я вверяю всю нашу безопасность Соединенным Штатам? Нет. Потому что я верю в наш суверенитет и суверенитет Европы», - сказал Эмманюэль Макрон, добавив, что «в некоторых областях Франция была слишком зависима от США, это нехорошо».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он предложил Евросоюзу создать собственную «общеевропейскую» армию для защиты «от Китая, от России и даже от США», Трамп счел эту идею «оскорбительной», о чем и объявил миру со своей страницы в Twitter.

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