2018-11-15T05:21:20+03:00
В мире

Адвокат судившейся с Трампом порноактрисы задержан за бытовое насилие

Жена Майкла Авенатти заявляет, что супруг ее избил
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Адвокат Майкл Авенатти защищал в суде интересы бывшей порноактрисы и стриптизерши Стефани КлиффордАдвокат Майкл Авенатти защищал в суде интересы бывшей порноактрисы и стриптизерши Стефани КлиффордФото: REUTERS
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Американский адвокат Майкл Авенатти, который представляет интересы судившейся с президентом США Дональдом Трампом бывшей порноактрисы и стриптизерши Стефани Клиффорд, задержан по подозрению в бытовом насилии.

По данным новостного ресурса TMZ, на юриста в полицию пожаловалась его жена, заявившая правоохранителям, что тот ее избил. Свидетелями семейной ссоры стали охранники многоквартирного дома в Лос-Анджелесе, где живет Майкл Авенатти. Они рассказали, как сначала выбежала в фойе жена адвоката, она громко кричала кому-то в телефонную трубку, что «не может поверить» в то, что «он с ней сделал», а потом спустился и сам Авенатти. Мужчина в бранных выражениях твердил, что супруга «ударила его первой».

Издание уточняет: чета Авенатти в браке почти ыосемь лет, но в прошлом году адвокат подал на развод, и теперь супруги живут раздельно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре суд отклонил очередной иск Клиффорд, снимавшейся в фильмах для взрослых под псевдонимом Сторми Дэниелс, к Дональду Трампу.

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