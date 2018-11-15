Разведка США насчитала 13 стран, желающих купить российские С-400

15 Нояб. 06:10 2018-11-15T06:39:12+03:00

В списке заинтересованных в приобретении российских систем ПВО государств упоминаются Саудовская Аравия, Катар, Марокко, Египет и другие

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Американская разведка, которая все всегда узнаёт первой, насчитала 13 стран, желающих купить российские зенитно-ракетные системы противовоздушной обороны С-400, несмотря на обещанные Соединенными Штатами санкции.

Об этом со ссылкой на разведсообщество США сообщает телеканал CNBC. По его данным, в списке заинтересованных в покупке систем ПВО «Триумф» у России государств упоминаются, в частности, Саудовская Аравия, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, после Китая и Турции контракт на поставку российской зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» заключила с нашей страной Индия. Сумма сделки составляет свыше пяти миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп пообещал Индии быстрый ответ. Причем, как заверил глава Белого дома, реакция Вашингтона последует в самое ближайшее время.