В Госдуме предложили запретить продажу газировки и сладостей в школах

15 Нояб. 08:09 2018-11-15T08:10:24+03:00

Депутат Дмитрий Свищев также считает нужным обязать производителей указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара

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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил запретить продажу газированных напитков и сладостей в школах.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета в образовательных учреждениях продажу несовершеннолетним не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара», - цитирует послание депутата РИА Новости.

Кроме того, парламентарий выразил мнение, что также нужно обязать производителей указывать на упаковке своих товаров допустимую для детей суточную норму потребления сахара.

Свищев уверен, что предложенные им меры поспособствуют укреплению здоровья нации.

Кстати, стоит отметить, что это уже далеко не первая подобная инициатива. Например, как сообщал сайт kp.ru, недавно депутат Виталий Милонов направил письмо главе Минздрава Веронике Скорцовой с требованием запретить продавать сладости, чипсы и гамбургеры детям до 14 лет. Как выяснилось, политик считает, что продавцы шоколадок и мороженого травят маленьких россиян.