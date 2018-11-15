2018-11-15T08:42:26+03:00
Экономика

Набиуллина: ЦБ РФ за пять лет отозвал более 400 банковских лицензий

И санировал более 30 кредитных организаций
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Фото: Алексей Никольский/ТАССГлава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в четверг, 15 ноября, на VIII конгрессе финансистов Казахстана, рассказала о чистке банковского сектора, которая идет в нашей стране пять последних лет - с 2013 года. По ее словам, за это время регулятор отозвал в общей сложности более 400 банковских лицензий и санировал более 30 кредитных организаций.

«За последние годы мы в России отозвали более 400 банковских лицензий, санировали более 30 банков, в том числе три очень крупных банковские группы», - приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Эльвира Набиуллина возглавляет ЦБ РФ с июня 2013 года. Именно тогда и начался процесс расчистки банковского сектора. Причем ранее в этом году председатель Банка России заявила, что регулятор завершил основную часть работы в этом направлении, полностью же она будет закончена в течение двух-трех лет.

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