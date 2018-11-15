2018-11-15T09:04:40+03:00
Экономика

Набиуллина назвала один из инструментов финансовой стабильности РФ

Причем глава ЦБ РФ считает, что для нашей экономики есть два важных источника риска: изменения в потоках капитала на финрынки и колебание цен на сырье
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Банка России Эльвира НабиуллинаГлава Банка России Эльвира НабиуллинаФото: REUTERS
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в четверг, 15 ноября, на VIII конгрессе финансистов Казахстана, назвала один из новых инструментов поддержания финансовой стабильности РФ в случае внешних шоков. Это приостановка покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.

Как заметила председатель ЦБ РФ, для экономики России сейчас существует два важных риска, являющихся источниками волатильности: колебание цен на сырьевые товары и изменения в потоках капитала на финансовые рынки. Причем, по словам Набиуллиной, в случае шоков, связанных с потоками капитала, для стабилизации ситуации нужны дополнительные инструменты по поддержанию финстабильности,

«В России у нас есть целый набор таких инструментов. <…> Кстати, после ведения нового бюджетного правила таким инструментом в России стала и приостановка валютных операций в рамках правила», - приводит слова главы ЦБ РФ «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в середине сентября Банк России принял решение не покупать валюту для Минфина до конца года. Регулятор пошел на такой шаг из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за санкций США.

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