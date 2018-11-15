Трамп объявил о намерении назначить дизайнера сумок послом США в ЮАР

15 Нояб. 09:27 2018-11-15T09:28:22+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении назначить дизайнера сумок Лану Маркс новым послом США в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома, Маркс получила образование в ЮАР: она училась в Витватерсрандском университете и Институте управления персоналом в Йоханнесбурге. Кроме того, женщина говорит на двух из 11 официальных языков Южной Африки - африкаанс и кхоса.

Помимо этого, в пресс-релизе подчеркивается, что будущий посол является членом совета по женскому лидерству в Гарвардской школе Кеннеди, а также «основателем и генеральным директором Lana Marks Ltd., Inc., производителя роскошных модных аксессуаров».

СПРАВКА «КП»

Лана Маркс - известный в США дизайнер сумок, стоимость которых порой достигает нескольких десятков тысяч долларов. Все сумки Lana Marks изготавливаются итальянскими мастерами, а в качестве материалов используются кожа страуса, аллигатора, ящерицы и крокодила. Среди клиентов Маркс такие знаменитости, как Шарлиз Терон, Кейт Уинслет, Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Джулианна Мур и Риз Уизерспун.