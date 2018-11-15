Путин пообщался в Сингапуре с Пенсом и Болтоном

15 Нояб. 10:06 2018-11-15T10:09:05+03:00

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В четверг, 15 ноября, российский лидер Владимир Путин кратко пообщался с вице-президентом США Майклом Пенсом и помощником нынешнего хозяина Белого дома по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Как сообщает спецкор «Комсомольской правды», перед началом пленарного заседания Восточноазиатского саммита (ВАС), который в настоящее время проходит в Сингапуре, глава нашего государства «на ногах» в присутствии переводчика пару минут поговорил с Пенсом. При этом в беседе участвовал и Болтон.

Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, совсем недавно Путин принимал Болтона в Кремле. В частности, тогда российский лидер заметил, что Соединенные Штаты в последнее время часто предпринимают в отношении Москвы абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые нельзя назвать дружественными.