Закон о частичной декриминализации начнет действовать до конца года

15 Нояб. 10:24 2018-11-15T10:24:58+03:00

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Законопроект о частичной декриминализации статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») Уголовного кодекса, который ранее был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, полностью будет принят и начнет действовать до конца 2018 года. Об этом сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«У нас с учетом того, что наряду с УК будет [скорректирован] Кодекс об административных правонарушениях, нам потребуется 30 дней по закону для рассмотрения, соответственно мы в декабре сможем рассмотреть и во втором и в третьем чтении с тем, чтобы к концу года этот закон заработал уже юридически в полную силу», - заявил парламентарий в четверг журналистам.

Отметим, 15 ноября Госдума рассмотрит данный законопроект в первом чтении.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье 7 февраля 2018 года. Ввиду внесения изменений в 116 УК РФ, уголовное наказание сохраняется только за побои из хулиганских побуждений или по мотивам ненависти или вражды.