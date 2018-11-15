2018-11-15T10:24:58+03:00
Общество

Закон о частичной декриминализации начнет действовать до конца года

Документ будет рассмотрен Госдумой в четверг в первом чтении
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Закон о частичной декриминализации начнет действовать до конца года.Закон о частичной декриминализации начнет действовать до конца года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Законопроект о частичной декриминализации статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») Уголовного кодекса, который ранее был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, полностью будет принят и начнет действовать до конца 2018 года. Об этом сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«У нас с учетом того, что наряду с УК будет [скорректирован] Кодекс об административных правонарушениях, нам потребуется 30 дней по закону для рассмотрения, соответственно мы в декабре сможем рассмотреть и во втором и в третьем чтении с тем, чтобы к концу года этот закон заработал уже юридически в полную силу», - заявил парламентарий в четверг журналистам.

Отметим, 15 ноября Госдума рассмотрит данный законопроект в первом чтении.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье 7 февраля 2018 года. Ввиду внесения изменений в 116 УК РФ, уголовное наказание сохраняется только за побои из хулиганских побуждений или по мотивам ненависти или вражды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
BBC позвала на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая
Ученые из Нидерландов визуализировали черную дыру
Лавров назвал авантюрой попытки наделить ОЗХО функциями обвинителя
Лавров: Россия содействует политическому урегулированию кризиса в Сирии
С начала года в Россию приехали более 1 миллиона туристов из ЕС
В РЖД рассказали, какими будут цены на билеты в новых плацкартных вагонах
Испания требует от Великобритании отдельных от Brexit переговоров по поводу Гибралтара
Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 49
Столтенберг заявил, что ЕС не следует соревноваться с НАТО
Стал известен социальный портрет таксиста, попадающего в аварии
КНДР ликвидировала 10 охранных пунктов на границе с Южной Кореей
Лавров уверен, что Трамп сталкивается с препятствиями в налаживании отношений с РФ
Британские журналисты спасли пингвинов во время снежного шторма в Антарктиде
Россия выиграла тендер на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов
Госдума приняла во втором чтении поправки к госбюджету на 2018 год
Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против Швеции
В Финляндии зафиксировали рекордно малое количество осадков
Производители мяса, молока и конфет заявили об убытках из-за требований по сточным водам
Песков не стал комментировал заявление ЕС о целевых мерах из-за ситуации на Азове
Почти половина российских соискателей приводят своих детей на работу
Путин обсудит с Минобороны и компаниями ОПК государственную программу вооружений
Кремль обвинил сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола
Решение суда о наложении штрафа на The New Times вступило в силу
Россия и Индия подписали контракты на строительство четырех фрегатов