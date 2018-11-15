2018-11-15T10:31:02+03:00
Политика

Политолог Богдан Безпалько оценил призыв МИД ФРГ к Киеву закрыть сайт «Миротворец»

Как считает эксперт, Германия вряд ли будет вводить санкции в отношении Украины
Дарья ИВАШКИНА
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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан БезпалькоЧлен Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан БезпалькоФото: Владимир ГУСЕЙНОВ
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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал призыв МИД Германии к Украине закрыть скандально известный сайт «Миротворец». В частности, он заметил, что европейские страны, в том числе и ФРГ, вряд ли будут вводить какие-то санкции в отношении незалежной из-за деятельности интернет-ресурса, на котором публикуют личные данные «врагов Украины».

«Не думаю, что будут приняты санкции только потому, что Украина не закрывает сайт, тем более что это сайт частного лица. Согласен с тем, что занесение туда (экс-канцлера Германии Герхарда) Шредера и других политиков - это недопустимо», - сказал Безпалько в беседе с RT.

При этом политолог подчеркнул, что Европа не может проводить «жесткую политику» в отношении Киева, поскольку изначально рассчитывала на поглощение Украины в своих собственных экономических интересах, но потом «инициативу перехватили США».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в ноябре в базу данных «Миротворца» попал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. А спустя несколько дней министерство иностранных дел Германии выступило с резким заявлением по этому поводу и потребовало удалить экстремистский ресурс.

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